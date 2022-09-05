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Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс

Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс Новым премьер-министром Великобритании избрана Лиз Трасс.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 15:40
Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс

Новым премьер-министром Великобритании избрана Лиз Трасс.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Теперь Борис Джонсон, который был вынужден объявить о своей отставке в июле после скандала, передаст свои полномочия Лиз Трасс. Завтра он отправится в Шотландию, чтобы встретиться с королевой Елизаветой II и официально подать заявление о своей отставке.

Лиз Трасс занимала в действующем правительстве сразу два поста: министра иностранных дел и министра по делам женщин и равных возможностей. Впервые была избрана в парламент в 2010 году.

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Версия на английском языке Liz Truss named as next UK prime minister
Версия на азербайджанском языке Liz Trass Böyük Britaniyanın yeni Baş naziri seçilib

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