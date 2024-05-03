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США, Япония и Австралия в 2027 году впервые проведут совместные учения по ПРО

США, Япония и Австралия в 2027 году впервые проведут совместные учения по ПРО Главы оборонных ведомств США, Японии и Австралии договорились о проведении в 2027 году первых трехсторонних учений по противоракетной и противовоздушной обороне.
Другие страны
3 мая 2024 г. 13:18
США, Япония и Австралия в 2027 году впервые проведут совместные учения по ПРО

Главы оборонных ведомств США, Японии и Австралии договорились о проведении в 2027 году первых трехсторонних учений по противоракетной и противовоздушной обороне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам трехсторонних переговоров, прошедших в штате Гавайи. Стороны в ближайшие два года условились проводить совместные учения с применением истребителей пятого поколения F-35, стоящих на вооружении в каждой из стран.

Главы оборонных ведомств трех стран также подписали соглашение о продвижении сотрудничества в сфере современных оборонных технологий.

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