США, Япония и Австралия в 2027 году впервые проведут совместные учения по ПРО

Главы оборонных ведомств США, Японии и Австралии договорились о проведении в 2027 году первых трехсторонних учений по противоракетной и противовоздушной обороне.

Главы оборонных ведомств США, Японии и Австралии договорились о проведении в 2027 году первых трехсторонних учений по противоракетной и противовоздушной обороне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам трехсторонних переговоров, прошедших в штате Гавайи. Стороны в ближайшие два года условились проводить совместные учения с применением истребителей пятого поколения F-35, стоящих на вооружении в каждой из стран.

Главы оборонных ведомств трех стран также подписали соглашение о продвижении сотрудничества в сфере современных оборонных технологий.