Новый лесной пожар бушует вблизи Афин

Лесной пожар горит к северу от Афин, огонь распространяется на большую территорию Северной Аттики, создавая огромный огненный фронт у подножия горы Парнита, жителей эвакуируют.

Лесной пожар горит к северу от Афин, огонь распространяется на большую территорию Северной Аттики, создавая огромный огненный фронт у подножия горы Парнита, жителей эвакуируют.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Новый большой пожар начался с пожарища возле поселения Варибоби, где в течение двух дней тушили сильнейший лесной пожар, западнее Крионери.

Огонь миновал городок Крионери, где горит на два фронта, и Дросопиги, а затем пожар перешел через Национальную дорогу – центральную автомагистраль, идущую из Афин в Салоники. Она сейчас закрыта в районе ЧП.

Жителей Крионери, Дросопиги и близлежащих поселений Коккиноврахос, Афиднес, Иппократио эвакуировали.

Пять человек получили легкие ожоги, им была оказана помощь в больницах, сообщает телевидение.

Чрезвычайно сложная ситуация на севере острова Эвбея, где два разных фронта огня продолжают сжигать леса, поселения и посевы и движутся к восточной части острова, сообщает ТВ.