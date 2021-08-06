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Новый лесной пожар бушует вблизи Афин

Новый лесной пожар бушует вблизи Афин Лесной пожар горит к северу от Афин, огонь распространяется на большую территорию Северной Аттики, создавая огромный огненный фронт у подножия горы Парнита, жителей эвакуируют.
Другие страны
6 августа 2021 г. 05:58
Новый лесной пожар бушует вблизи Афин

Лесной пожар горит к северу от Афин, огонь распространяется на большую территорию Северной Аттики, создавая огромный огненный фронт у подножия горы Парнита, жителей эвакуируют.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Новый большой пожар начался с пожарища возле поселения Варибоби, где в течение двух дней тушили сильнейший лесной пожар, западнее Крионери.

Огонь миновал городок Крионери, где горит на два фронта, и Дросопиги, а затем пожар перешел через Национальную дорогу – центральную автомагистраль, идущую из Афин в Салоники. Она сейчас закрыта в районе ЧП.

Жителей Крионери, Дросопиги и близлежащих поселений Коккиноврахос, Афиднес, Иппократио эвакуировали.

Пять человек получили легкие ожоги, им была оказана помощь в больницах, сообщает телевидение.

Чрезвычайно сложная ситуация на севере острова Эвбея, где два разных фронта огня продолжают сжигать леса, поселения и посевы и движутся к восточной части острова, сообщает ТВ.

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