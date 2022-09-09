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Новый король Карл III отправился в Лондон на встречу с Лиз Трасс

Новый король Карл III отправился в Лондон на встречу с Лиз Трасс Новый король Великобритании Карл III вылетел из Шотландии в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Лиз Трасс.
Другие страны
9 сентября 2022 г. 16:54
Новый король Карл III отправился в Лондон на встречу с Лиз Трасс

Новый король Великобритании Карл III вылетел из Шотландии в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Лиз Трасс.

Как передает Report, об этом сообщает Mirror.

Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой Паркер Боулз покинули замок Балморал утром 9 сентября.

"Во время поездки в аэропорт Абердина Карл сидел на заднем сиденье автомобиля, а Камилла — на переднем. Когда они прибыли на взлетно-посадочную полосу, то пожали друг другу руки и пообщались с персоналом аэропорта", - пишет издание.

Сообщается, что, вернувшись в Лондон, Карл III проведет свою первую аудиенцию с премьер-министром Лиз Трасс, а вечером выступит с обращением к британской нации.

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