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Новые санкции Британии коснулись 92 юридических и физических лиц России

Новые санкции Британии коснулись 92 юридических и физических лиц России Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц Роccии.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 11:17
Новые санкции Британии коснулись 92 юридических и физических лиц России

Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц Роccии.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что в санкционный список включены руководство "Росатома", а также руководители двух крупнейших российских оборонных компаний "Ростеха" и "Алмаз-антей" и четырех банков.

Кроме того, ограничения коснулись гендиректора оператора газопровода "Северный поток-2" - экс-члена совета директоров "Транснефти" и "Роснефти" Маттиаса Варнига, матери гимнастки Алины Кабаевой - Любови Кабаевой, главы Тульской области Алексея Дюмина, сына бывшего вице-премьера России и замруководителя администрации президента Дмитрия Козака - Алексея Козака.

Также Великобритания ввела запрет на экспорт авиационных деталей, радиоаппаратуры и электронных комплектов, которые могут использоваться в военном производстве, в том числе в беспилотниках. Под запрет также попадет импорт 140 товаров из железа и стали, включая те, которые были переработаны в третьих странах.

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