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Нового главу NASA привели к присяге

Нового главу NASA привели к присяге Вице-президент США Камала Харрис привела к присяге нового руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона
Другие страны
3 мая 2021 г. 21:55
Нового главу NASA привели к присяге

Вице-президент США Камала Харрис привела к присяге нового руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона.

Как передает Report, об этом сообщила в своем Twitter официальный представитель заместителя главы администрации Сабрина Сингх.

Церемония прошла в так называемом административном здании имени Эйзенхауэра, входящем в комплекс Белого дома. По свидетельству аппарата вице-президента, в ней приняли участие супруга нового главы космического ведомства США Нэн Эллен Нельсон, его сын Билл Нельсон - младший и двое бывших руководителей NASA - Чарльз Болден (2009-2017) и Джеймс Брайденстайн (2018-2021). Последний, впрочем, присутствовал виртуально. Приглашена на церемонию была и кандидат на должность заместителя главы NASA бывший астронавт Пэм Мелрой. Особый колорит церемонии придало то, что для ее проведения в здание имени Эйзенхауэра доставили образец лунного грунта массой 129 граммов. Этот лунный реголит был доставлен на Землю в 1972 году участниками 16-й экспедиции американской программы Apollo. Этот проект предусматривал высадку человека на естественном спутнике нашей планеты.

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