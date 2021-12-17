Новое правительство Чехии отказалось продлить в стране режим ЧС

Правительство Чехии, назначенное в пятницу президентом республики Милошем Земаном, на своем первом заседании приняло решение отказаться от продления в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за эпидемии коронавируса, который должен был действовать по

Правительство Чехии, назначенное в пятницу президентом республики Милошем Земаном, на своем первом заседании приняло решение отказаться от продления в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за эпидемии коронавируса, который должен был действовать по 25 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Правительство приняло решение не обращаться в Палату депутатов (нижнюю палату парламента Чехии) с просьбой продлить режим ЧС", - сказал Фиала. Он подчеркнул, что кабмин намерен активно бороться с эпидемией коронавируса в республике, и, если эпидемиологическая ситуацию ухудшится, власти продлят действие режима ЧС.

По словам премьера, с 26 декабря в стране в обычном режиме возобновят работу рестораны, кафе и бары, которые пока должны оставаться закрытыми с 22:00 до 05:00.