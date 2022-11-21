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Новая Зеландия ввела санкции против Набиуллиной, семей Лукашенко и Пескова

Новая Зеландия ввела санкции против Набиуллиной, семей Лукашенко и Пескова Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 22 российских и белорусских граждан, а также некоторых предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора.
Другие страны
21 ноября 2022 г. 12:58
Новая Зеландия ввела санкции против Набиуллиной, семей Лукашенко и Пескова

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 22 российских и белорусских граждан, а также некоторых предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник глава МИД Нанаия Махута.

По словам министра, очередной пакет санкций Новой Зеландии вводится в отношении 22 граждан России и Беларуси, которые по данным новозеландских властей поддерживают боевые действия в Украине.

В новый санкционный список попали гражданки РФ Мария Воронцова и Катерина Тихонова, жена и дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, и жена и сын президента Беларуси Александра Лукашенко. Также под санкции подпали некоторые российские бизнесмены и предприниматели.

Кроме того, ограничительные меры приняты в отношении российских предприятий, "имеющих экономическое или стратегическое значение для России, в нефтегазовом, сталелитейном и транспортном секторах и в сфере производства радиолокационного и электронного оборудования".

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Версия на английском языке New Zealand introduces sanctions against Nabiullina, families of Lukashenko and Peskov

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