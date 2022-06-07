Новая Зеландия ввела санкции против 44 предприятий РФ и Беларуси

Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний РФ и Беларуси, в том числе против "Газпрома" и белорусских оборонных предприятий.

Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний РФ и Беларуси, в том числе против "Газпрома" и белорусских оборонных предприятий.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила глава новозеландского МИД Наная Махута.

"Под эти последние санкции попали 44 организации, в том числе шесть белорусских оборонных предприятий. Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями", - сказала она.

Под санкции попали также организации, занимающиеся производством оружия и военной техники. Предприятия, которых коснулись санкции, имеют "стратегическое значение для России", так как они обеспечивают сырье, инфраструктуру, связь, транспорт, оружие и финансирование.