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Новая Зеландия ввела санкции против 44 предприятий РФ и Беларуси

Новая Зеландия ввела санкции против 44 предприятий РФ и Беларуси Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний РФ и Беларуси, в том числе против "Газпрома" и белорусских оборонных предприятий.
Другие страны
7 июня 2022 г. 10:59
Новая Зеландия ввела санкции против 44 предприятий РФ и Беларуси

Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний РФ и Беларуси, в том числе против "Газпрома" и белорусских оборонных предприятий.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила глава новозеландского МИД Наная Махута.

"Под эти последние санкции попали 44 организации, в том числе шесть белорусских оборонных предприятий. Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями", - сказала она.

Под санкции попали также организации, занимающиеся производством оружия и военной техники. Предприятия, которых коснулись санкции, имеют "стратегическое значение для России", так как они обеспечивают сырье, инфраструктуру, связь, транспорт, оружие и финансирование.

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Версия на английском языке New Zealand imposes sanctions against 44 Russian and Belarus enterprises

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