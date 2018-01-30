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    Новая ядерная доктрина США будет представлена 2 февраля

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Новая ядерная доктрина США будет представлена 2 февраля. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник в интервью группе журналистов заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва.

    "Мы идем по графику обнародования пересмотренной ядерной доктрины 2 февраля", - сказал военачальник.

    Распоряжение о ее подготовке президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Несекретная версия данного документа занимает 64 страницы.

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