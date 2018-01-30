Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Новая ядерная доктрина США будет представлена 2 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник в интервью группе журналистов заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва.

"Мы идем по графику обнародования пересмотренной ядерной доктрины 2 февраля", - сказал военачальник.

Распоряжение о ее подготовке президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Несекретная версия данного документа занимает 64 страницы.