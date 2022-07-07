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Новая волна коронавируса охватила ряд стран Европы

Новая волна коронавируса охватила ряд стран Европы Новая волна коронавируса SARS-CoV-2 охватила многие страны Европы, распространение инфекции вызвано подвидами омикрон-штамма - BA.4 и BA.5, которые являются крайне заразными.
Другие страны
7 июля 2022 г. 19:16
Новая волна коронавируса охватила ряд стран Европы

Новая волна коронавируса SARS-CoV-2 охватила многие страны Европы, распространение инфекции вызвано подвидами омикрон-штамма - BA.4 и BA.5, которые являются крайне заразными.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на брифинге глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Ожидается, что варианты BA.4 и BA.5 станут доминирующими в европейских странах, и, скорее всего, вытеснят все другие варианты к концу июля", - заметил он. По словам специалиста, на данный момент нет свидетельств того, что данные подвиды омикрон-штамма несут в себе повышенный риск тяжелого течения заболевания, однако число случаев заражения среди пожилых людей увеличивается, что приводит и к увеличению тяжелых случаев.

"В этом контексте важно напомнить, что одобренные в Европе вакцины от коронавируса продолжают предоставлять хорошую защиту от госпитализации, тяжелого течения заболевания и смерти, - сказал Кавалери. - В целом, мы находимся в гораздо лучшей ситуации, чем в предыдущие волны с учетом высокого уровня вакцинации населения в ЕС".

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