Новая администрация США предложила Багдаду расширить помощь

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что новая администрация президента США Дональда Трампа направила сообщение Багдаду с предложением расширить помощь Ираку.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, о какой помощи идет речь, он не уточнил.

"У меня есть заверения от президента Трампа о том, что помощь Ираку продолжится, и о том, что она увеличится", — заявил премьер на пресс-конференции в Багдаде.

Трамп вступил в должность президента минувшую пятницу.