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    Новая администрация США предложила Багдаду расширить помощь

    Помощь Ираку продолжится и она увеличится

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что новая администрация президента США Дональда Трампа направила сообщение Багдаду с предложением расширить помощь Ираку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, о какой помощи идет речь, он не уточнил.

    "У меня есть заверения от президента Трампа о том, что помощь Ираку продолжится, и о том, что она увеличится", — заявил премьер на пресс-конференции в Багдаде.

    Трамп вступил в должность президента минувшую пятницу.

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