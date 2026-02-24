Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Норвегия в этом году направит Украине около $9 млрд

    Правительство Норвегии приняло решение выделить на поддержку Украины в 2026 году 85 млрд норвежских крон (почти $8,9 млрд).

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

    Из этой суммы 70 млрд крон будут направлены на военную помощь, 15 млрд крон - поддержку гражданского общества.

    Приоритетное внимание в сфере военной поддержки будет уделено дронам, противовоздушной обороне, артиллерийским боеприпасам.

    Так, на дроны и их автономность (оборудование, способное работать самостоятельно) выделяется более 12 млрд крон, на противовоздушную оборону и истребители F-16 около 9 млрд крон, на морскую безопасность около 6 млрд крон, на механизмы международного сотрудничества и стратегические проекты более 8 млрд крон и т.д.

    Кроме того, на военные нужды в 2026 году будут реализованы 11,5 млрд крон, выделенных в 2025 году.

    Лента новостей