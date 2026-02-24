İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Norveç bu il Ukraynaya təxminən 9 milyard dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 14:01
    Norveç bu il Ukraynaya təxminən 9 milyard dollar ayıracaq

    Norveç hökuməti 2026-cı ildə Ukraynanın dəstəklənməsinə 85 milyard Norveç kronu (təxminən 8,9 milyard dollar) ayırmaq qərarına gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hökumətin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.

    Bu məbləğin 70 milyard kronu hərbi yardıma, 15 milyard kronu isə vətəndaş cəmiyyətinin dəstəklənməsinə yönəldiləcək.

    Hərbi dəstək sahəsində dronlar, hava hücumundan müdafiə və artilleriya sursatları diqqət mərkəzində olacaq.

    Belə ki, dronlara 12 milyard krondan çox, hava hücumundan müdafiəyə və "F-16" qırıcılarına təxminən 9 milyard kron, dəniz təhlükəsizliyinə təxminən 6 milyard kron, beynəlxalq əməkdaşlıq mexanizmlərinə və strateji layihələrə 8 milyard krondan çox vəsait ayrılır.

    Bundan başqa, 2025-ci ildə ayrılmış 11,5 milyard kron bu il hərbi ehtiyaclar üçün istifadə olunacaq.

    Norveç Ukrayna Hərbi yardım
    Норвегия в этом году направит Украине около $9 млрд

    Son xəbərlər

    14:20

    Aİ-nin birgə bəyanatı: Rusiyaya təzyiq gücləndiriləcək, Ukraynaya yardım davam etdiriləcək

    Digər ölkələr
    14:20

    Türkmənistanda MDB Hökumət Başçılarının iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    14:20

    FIFA DÇ-2026-nın Meksikadakı oyunlarını başqa ölkəyə keçirə bilər

    Futbol
    14:18

    Ombudsman 2025-ci il üzrə məruzəsini Prezidentə təqdim edib

    Digər
    14:04

    Azərbaycan Belçikadan kakao tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    14:01

    Norveç bu il Ukraynaya təxminən 9 milyard dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    13:54

    Prezident Naxçıvanda 40 subartezian quyusunun qazılması üçün Sərəncam imzalayıb

    İnfrastruktur
    13:53

    Fuat Oktay: Hazırda əsas məqsədimiz bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsidir

    Xarici siyasət
    13:52

    Fransa XİN ABŞ səfirinin hökumət binalarına girişinə qadağa qoyub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti