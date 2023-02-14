О нас

Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard

Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard Власти Норвегии передадут Украине восемь танков Leopard
Другие страны
14 февраля 2023 г. 16:28
Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard

Власти Норвегии передадут Украине восемь танков Leopard.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам на встрече глав оборонных ведомств альянса в Брюсселе.

"Мы решили передать Украине восемь танков и до четырех машин специального назначения. Решение о передаче было принято после тесного диалога как с главнокомандующим, так и с другими европейскими странами. Война в Украине приближается к критической фазе, и они [Вооруженные силы Украины] зависят от своевременной и существенной поддержки. Мы также будем способствовать обучению украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками" , - сказал он.

Ранее Норвегия заявляла, что намерена передать танки типа Leopard Украине, но не называла количество и модификацию. При этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщал, что страна закупит 54 Leopard 2 – танки такого типа уже есть на вооружении ее армии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Norway to send eight Leopard tanks to Ukraine

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
14 февраля 2023 г. 15:00
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi