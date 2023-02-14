Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard

Власти Норвегии передадут Украине восемь танков Leopard

Власти Норвегии передадут Украине восемь танков Leopard.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам на встрече глав оборонных ведомств альянса в Брюсселе.

"Мы решили передать Украине восемь танков и до четырех машин специального назначения. Решение о передаче было принято после тесного диалога как с главнокомандующим, так и с другими европейскими странами. Война в Украине приближается к критической фазе, и они [Вооруженные силы Украины] зависят от своевременной и существенной поддержки. Мы также будем способствовать обучению украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками" , - сказал он.

Ранее Норвегия заявляла, что намерена передать танки типа Leopard Украине, но не называла количество и модификацию. При этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщал, что страна закупит 54 Leopard 2 – танки такого типа уже есть на вооружении ее армии.