Николас ​Мадуро создал новое министерство

В Венесуэле создано новое ведомство - Министерство по туризму и внешней торговле.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в своём Twitter написал президент страны Николас Мадуро.

"Я создал новое Министерство по туризму и внешней торговле и назначил Феликса Рамона Пласенсиа Гонсалеса, который будет отвечать за придание импульса туристическому развитию и международным инвестициям в Венесуэлу", - сообщил венесуэльский лидер.

Также он провёл новые назначения в министерствах, занимающихся вопросами образования, гендерного равенства, промышленности, экологии и сельского хозяйства.