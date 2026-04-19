    Nikkei: Японская промышленность столкнулась с риском перебоев в поставках нафты

    В Японии усиливаются опасения по поводу возможной нехватки нафты на фоне кризиса на Ближнем Востоке, несмотря на заверения премьер-министра Санаэ Такаити о том, что имеющихся запасов стране достаточно примерно на четыре месяца.

    Как передает Report, об этом сообщает японская медиакорпорация Nikkei.

    Отмечается, что нафта остается одним из ключевых видов сырья для японской нефтехимии, поэтому напряженность вокруг ее поставок уже начинает отражаться на работе бизнеса.

    Как пишет Nikkei, перебои с сырьем и производными материалами затронули ряд компаний, работающих в смежных отраслях. В частности, производитель сантехники Toto ранее приостанавливал прием новых заказов на сборные ванные комнаты, объяснив это трудностями с поставками компонентов. Позже компания сообщила о постепенном возобновлении заказов после содействия со стороны профильных ведомств.

    На этом фоне другая крупная компания сектора - Lixil - столкнулась с резким ростом числа заказов после ограничений у конкурента, что осложнило планирование новых поставок. О проблемах в цепочках снабжения также предупреждали Panasonic и Cleanup. По оценке японских властей, узкие места возникли прежде всего в среднем звене поставок, и их устранение может занять несколько дней.

    Токио тем временем продолжает искать альтернативные источники сырья за пределами Ближнего Востока. По данным Reuters, до обострения конфликта около 40% импорта нафты Япония получала именно из этого региона, что делает нынешнюю ситуацию особенно чувствительной для промышленности и строительного сектора страны.

    Nikkei: Yaponiya sənayesi nafta təchizatında fasilələr riski ilə üzləşir

