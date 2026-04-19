    Nikkei: Yaponiya sənayesi nafta təchizatında fasilələr riski ilə üzləşir

    19 aprel, 2026
    • 07:47
    Baş nazir Sanae Takaiçinin ölkənin təxminən dörd ay kifayət edəcək qədər mövcud ehtiyata malik olduğuna dair verdiyi zəmanətlərə baxmayaraq, Yaxın Şərq böhranı fonunda Yaponiyada mümkün nafta çatışmazlığı ilə bağlı narahatlıqlar artır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın "Nikkei" media korporasiyası məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, nafta Yaponiya neft-kimya sənayesi üçün əsas xammallardan biri olaraq qalır, ona görə də onun tədarükü ilə bağlı gərginlik artıq biznes əməliyyatlarına təsir göstərməyə başlayır.

    Nikkei-nin məlumatına görə, xammal və törəmə məhsulların tədarükündəki fasilələr əlaqəli sahələrdə fəaliyyət göstərən bir sıra şirkətlərə təsir göstərib. Xüsusilə, santexnika qurğuları istehsalçısı Toto əvvəllər komponent təchizatındakı çətinlikləri əsas gətirərək prefabrik vanna otaqları üçün yeni sifarişləri dayandırmışdı.

    Şirkət daha sonra müvafiq qurumların köməyindən sonra sifarişlərin tədricən bərpa olunduğunu elan etdi.

    Bu fonda, sektorun digər böyük şirkəti olan Lixil, rəqiblərinin məhdudiyyətlərindən sonra sifarişlərdə kəskin artım yaşayıb və bu da yeni tədarüklərin planlaşdırılmasını çətinləşdirib. Panasonic və Cleanup şirkətləri də təchizat zəncirindəki problemlər barədə xəbərdarlıq ediblər.

    Yaponiya hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, maneələr əsasən orta səviyyəli təchizat zəncirində yaranıb və onların həlli bir neçə gün çəkə bilər.

    Nikkei: Японская промышленность столкнулась с риском перебоев в поставках нафты

