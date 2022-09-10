Нигерия собирается нарастить поставки СПГ в Европу

Нигерия на фоне приближающейся зимы в Европе захотела увеличить поставки сниженного газа в регион. Об этом заявил государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва во время выступления на международной конференции нефтегазовой конференции Gastech 2022 в

Нигерия на фоне приближающейся зимы в Европе захотела увеличить поставки сниженного газа в регион. Об этом заявил государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва во время выступления на международной конференции нефтегазовой конференции Gastech 2022 в итальянском Милане.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщает SABС.

«Сейчас мы принимаем решительные меры по борьбе с хищением энергоресурсов. В прошлом воровство и вандализм сдерживали поставки нефти и газа на мировые рынки. Повышение уровня безопасности на месторождениях и инфраструктуре приведет к увеличению экспорта сжиженного газа в Европу», — отметили в сообщении.

По данным африканской радиостанции, в 2021 году Нигерия поставила в Европу 23 млрд кубометров сниженного газа. При этом сейчас страна собирается построить газопровод в Европу через Алжир. Нигерийское правительство в ближайшее время примет решение об инвестициях в размере свыше $10 млрд.