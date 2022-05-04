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Нигерия и Марокко построят самый длинный в мире подводный газопровод

Нигерия и Марокко построят самый длинный в мире подводный газопровод Нигерия и Марокко планируют построить самый длинный в мире подводный газопровод (проект Nigeria Morocco Gas Pipeline, NMGP) протяженностью 5 660 км.
Другие страны
4 мая 2022 г. 09:21
Нигерия и Марокко построят самый длинный в мире подводный газопровод

Нигерия и Марокко планируют построить самый длинный в мире подводный газопровод (проект Nigeria Morocco Gas Pipeline, NMGP) протяженностью 5 660 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Толу Огунлеси, советник по СМИ президента Нигерии Мухаммаду Бухари.

"Нигерия и Марокко объединяются для строительства самого длинного подводного трубопровода в мире и второго по длине трубопровода в мире. Он будет транспортировать газ из Нигерии в Марокко и Европу через 11 стран Западной Африки", - приводит во вторник информационное агентство Maghreb Arab Press (MAP) слова советника.

Он также напомнил, что в июне 2018 года Нигерийская национальная нефтяная корпорация (NNPC) и Национальное управление по углеводородам и горнорудной промышленности (ONHYM) Марокко подписали соглашение о партнерстве.

В понедельник государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва, по данным MAP, пояснил, что проект NMGP станет продолжением Западноафриканского газопровода, по которому газ уже доставляется из Нигерии в Гану (по дну Гвинейского залива в Атлантическом океане). "Мы хотим продолжить этот газопровод вплоть до Марокко вдоль побережья. В настоящее время мы находимся на стадии исследований, и, конечно, мы находимся на стадии обеспечения финансирования этого проекта, и многие стороны проявляют интерес", - сказал он.

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Версия на английском языке Nigeria and Morocco to lay world's longest subsea gas pipeline

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