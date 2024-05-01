О нас

Полиция штурмовала захваченного студентами кампуса Колумбийского университета

Полиция штурмовала захваченного студентами кампуса Колумбийского университета Полиция Нью-Йорка оцепила территорию вокруг кампуса "Гамильтон-холл" Колумбийского университета США (Columbia University) и приступила к штурму здания, которое ранее было захвачено пропалестинскими активистами и студентами.
Другие страны
1 мая 2024 г. 07:36
Полиция штурмовала захваченного студентами кампуса Колумбийского университета

Полиция Нью-Йорка оцепила территорию вокруг кампуса "Гамильтон-холл" Колумбийского университета США (Columbia University) и штурмовала здание, которое ранее было захвачено пропалестинскими активистами и студентами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Мы зачищаем это место", - кричали полицейские, подходя к забаррикадированному входу в "Гамильтон-холл". После этого они приступили к штурму кампуса.

The Washington Post отмечает, что десятки полицейских в защитном снаряжении проникли в здание с помощью лестниц через окно второго этажа. После этого начались массовые задержания: протестующих выводили из кампуса со связанными стяжками руками. По данным The New York Times, всего в "Гамильтон-холле" было до 60 протестующих, сколько из них были задержаны неизвестно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nyu-York polisi Fələstin tərəfdarlarının ələ keçirdiyi universitet kampusuna basqın edib

Экслюзивные новости

Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi