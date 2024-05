Полиция штурмовала захваченного студентами кампуса Колумбийского университета

Полиция Нью-Йорка оцепила территорию вокруг кампуса "Гамильтон-холл" Колумбийского университета США (Columbia University) и штурмовала здание, которое ранее было захвачено пропалестинскими активистами и студентами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Мы зачищаем это место", - кричали полицейские, подходя к забаррикадированному входу в "Гамильтон-холл". После этого они приступили к штурму кампуса.

The Washington Post отмечает, что десятки полицейских в защитном снаряжении проникли в здание с помощью лестниц через окно второго этажа. После этого начались массовые задержания: протестующих выводили из кампуса со связанными стяжками руками. По данным The New York Times, всего в "Гамильтон-холле" было до 60 протестующих, сколько из них были задержаны неизвестно.