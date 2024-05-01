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В Эквадоре объявили ЧП в пяти провинциях для борьбы с преступностью

В Эквадоре объявили ЧП в пяти провинциях для борьбы с преступностью Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ о введении чрезвычайного положения в пяти провинциях республики из-за борьбы с преступностью.
Другие страны
1 мая 2024 г. 07:04
В Эквадоре объявили ЧП в пяти провинциях для борьбы с преступностью

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ о введении чрезвычайного положения в пяти провинциях республики из-за борьбы с преступностью.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Объявить чрезвычайное положение в провинциях Эль-Оро, Гуаяс, Лос-Риос, Манаби и Санта-Элена в связи с продолжающимся внутренним вооруженным конфликтом", - публикует президентский указ издание El Telégrafo.

В документе отмечается, что в пяти провинциях республики "происходит усиление боевых действий, что обуславливает необходимость проведения тактических спецопераций против вооруженных группировок".

Чрезвычайное положение вводится на срок в 60 дней. Согласно тексту указа, в течение этого времени в пяти провинциях будет приостановлено право на неприкосновенность жилища, что позволит полицейским и военным проводить обыски с целью обнаружения укрывающихся от правосудия лиц.

Нобоа уже вводил чрезвычайное положение сроком на 60 дней для установления порядка в тюрьмах после побега главаря наркокартеля Адольфо Масиаса по прозвищу Фито 8 января. С момента объявления режима ЧП были задержаны свыше 10 тыс. подозреваемых в причастности к вооруженным беспорядкам.

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Версия на азербайджанском языке Ekvador cinayətkarlıqla mübarizə ilə əlaqədar 5 əyalətdə fövqəladə vəziyyət elan edib

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