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    Нигерия: боевики напали на город Майдугури

    В нападении участвовало несколько сотен человек

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/В Нигерии совершено нападение на столицу штата Борно город Майдугури. Его устроили, предположительно, боевики исламистской группировки "Боко Харам". Местные жители рассказывают о перестрелке в районе казарм, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Представители военных сообщают, что в нападении участвовало несколько сотен человек.

    Как утверждают военные, при поддержке Чада и Нигера им удалось освободить большую часть захваченной исламистами территорий.

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