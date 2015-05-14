Нигерия: боевики напали на город Майдугури

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/В Нигерии совершено нападение на столицу штата Борно город Майдугури. Его устроили, предположительно, боевики исламистской группировки "Боко Харам". Местные жители рассказывают о перестрелке в районе казарм, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.
Представители военных сообщают, что в нападении участвовало несколько сотен человек.
Как утверждают военные, при поддержке Чада и Нигера им удалось освободить большую часть захваченной исламистами территорий.
News DepartmentАвтор новости
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