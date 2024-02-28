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Нидерланды закупили девять чешских самоходных гаубиц для Украины

Нидерланды закупили девять чешских самоходных гаубиц для Украины Нидерланды заказали для Украины девять самоходных гаубиц Dita у чешской оружейной компании Excalibur Army.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 20:29
Нидерланды закупили девять чешских самоходных гаубиц для Украины

Нидерланды заказали для Украины девять самоходных гаубиц Dita у чешской оружейной компании Excalibur Army.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на посла королевства в республике.

Гаубицы, согласно агентству, являются частью крупного заказа Нидерландов, который реализуют два чешских оборонных предприятия. Стоимость контрактов не приводится.

Нидерланды заказали ранее в Чехии 100 систем ПВО MR-2 Viktor, которые предназначены главным образом для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Гаага также совместно с США и Данией финансировала модернизацию для ВСУ 100 танков T-72.

Гаубица Dita представляет собой артиллерийскую установку на колесном шасси. Калибр орудия - 155 мм, дальность стрельбы - 39 км, проинформировало агентство.

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