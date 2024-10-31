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Власти Валенсии запросили помощь армии на фоне масштабных наводнений

Власти Валенсии запросили помощь армии на фоне масштабных наводнений Власти испанского автономного сообщества Валенсия попросили у центрального правительства подключить армию для содействия с распределением помощи населению после наводнений.
Другие страны
31 октября 2024 г. 23:16
Власти Валенсии запросили помощь армии на фоне масштабных наводнений

Власти испанского автономного сообщества Валенсия попросили у центрального правительства подключить армию для содействия с распределением помощи населению после наводнений.

Как передает Report, об этом заявил глава правительства региона Карлос Масон на своей странице в соцсети Х.

"Я только что попросил подключить армию и имеющийся сухопутный, морской и воздушный состав для усиления логистических работ и содействия с распределением помощи населению", - написал политик.

Он отметил, что после разговора с главой правительства Испании Педро Санчесом было решено, что к команде комплексного оперативного координационного центра на самом высоком уровне правительства присоединится министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

Отметим, что в результате наводнений в Валенсии погибли не менее 155 человек, однако сейчас все еще ведется поиск пропавших без вести. В других регионах Испании жертвами непогоды стали три человека.

Государственное метеорологическое агентство страны объявило предупреждение о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных дождей. На юге и востоке королевства из-за ливней уровень был повышен до максимального.

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