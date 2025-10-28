Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку энергетики Украины
- 28 октября, 2025
- 19:45
Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины.
Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел в соцсети X.
Он отметил, что поддержка Украины и продолжение давления на Россию остаются важными элементами международной политики. Министр также подчеркнул, что Нидерланды станут принимающей стороной для начальных этапов создания трибунала по расследованию военных преступлений.
"Я также сообщил коллеге Андрею Сибиге, что мы усиливаем сотрудничество в сфере энергетики. Россия намеренно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру. Нидерланды выделяют 25 млн евро на оборудование, срочные ремонты и закупку газа. Мы не дадим нашим друзьям замерзнуть", - написал он.
