Niderland Ukraynaya 25 milyon avro ayıracaq
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2025
- 20:07
Niderland Ukraynanın enerji sektorunu dəstəkləmək üçün 25 milyon avro ayıracaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Niderlandın xarici işlər naziri David van Veel "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.
O, Ukraynaya dəstək və Rusiyaya davamlı təzyiqin beynəlxalq siyasətin vacib elementləri olaraq qaldığını qeyd edib. Nazir həmçinin Niderlandın müharibə cinayətləri tribunalının yaradılmasının ilkin mərhələlərinə ev sahibliyi edəcəyini vurğulayıb.
"Həmkarım Andrey Sibiqaya enerji sektorunda əməkdaşlığı gücləndirdiyimizi də bildirdim. Rusiya Ukraynanın enerji infrastrukturuna qəsdən hücum edir. Niderland avadanlıq, təcili təmir və qaz alışı üçün 25 milyon avro ayırır. Dostlarımızın donmasına imkan verməyəcəyik", - o yazıb.
Son xəbərlər
20:17
Giorgi Volski: Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlar regionda sülh üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirDigər ölkələr
20:15
Rio-de-Janeyroda cinayətkar dəstəyə qarşı əməliyyatda 20 nəfər ölübDigər ölkələr
20:14
Video
Xırdalanda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, 15 nəfər sakin təxliyə olunubHadisə
20:07
Niderland Ukraynaya 25 milyon avro ayıracaqDigər ölkələr
20:01
Ukrayna və Aİ atəşkəs planının təfərrüatlarını müzakirə edəcəkDigər ölkələr
19:50
PFL "Çelsi" ilə matça görə "İmişli" -"Qarabağ" oyununun yerini dəyişibFutbol
19:47
Foto
Azərbaycanın boccia idman növü üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turnirdə 5 qızıl medal qazanıblarFərdi
19:37
Foto
Azərbaycanın minaaxtaran iti və təlimçisi ABŞ-də beynəlxalq mükafat qazanıbMaraqlı
19:25