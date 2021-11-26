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Нидерланды вводят временный запрет на полеты из ЮАР

Нидерланды вводят временный запрет на полеты из ЮАР Нидерланды вводят запрет на полеты из ЮАР из-за нового штамма коронавируса.
Другие страны
26 ноября 2021 г. 13:45
Нидерланды вводят временный запрет на полеты из ЮАР

Нидерланды вводят запрет на полеты из ЮАР из-за нового штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Хуго де Йонге.

По его словам, запрет будет действовать с сегодняшнего дня с 12.00 по местному времени. Те пассажиры, которые до этого времени прибудут в Нидерланды из ЮАР, должны будут уйти на карантин.

Кроме того, ЮАР добавлена в список стран с высоким риском распространения коронавируса.

Великобритания и Израиль приостановили поездки своих граждан в шесть стран Африки. Вслед за этим Еврокомиссия также заявила о возможном запрете на полеты в страны ЕС.

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