Британия и Израиль ограничат поездки в 6 стран Африки из-за нового штамма COVID-19

Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки - ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Зимбабве и Намибию и вводит запрет на путешествия и въезд из Южной Африки иностранцев из-за нового варианта COVID-19.

Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки - ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Зимбабве и Намибию и вводит запрет на путешествия и въезд из Южной Африки иностранцев из-за нового варианта COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в связи с обнаружением нового штамма Израиль также готовится ввести запрет на путешествия в этом направлении.

Израиль внес эти страны Африки в "красный список стран" с наибольшим риском заражения COVID-19.

Отметим, что в Южной Африке уже зарегистрировали 22 случая заболевания новым штаммом коронавируса. Новый вариант коронавируса также обнаружили в Ботсване и Гонконге.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения проведет чрезвычайное заседание.