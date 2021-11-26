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Евросоюз может закрыть полеты из Южной Африки из-за нового штамма COVID-19

Евросоюз может закрыть полеты из Южной Африки из-за нового штамма COVID-19 Еврокомиссия предложит закрыть полеты в ЕС из южной части Африки на фоне выявления там нового штамма COVID-19 - штамма B.1.1.529, который может быть опаснее штамма "дельта" из-за большого числа мутаций.
Другие страны
26 ноября 2021 г. 13:05
Евросоюз может закрыть полеты из Южной Африки из-за нового штамма COVID-19

Еврокомиссия предложит закрыть полеты в ЕС из южной части Африки на фоне выявления там нового штамма COVID-19 - штамма B.1.1.529, который может быть опаснее штамма "дельта" из-за большого числа мутаций.

Как передает Report, об этом написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

В странах Африки новый штамм обнаружили уже у более 80 человек. Из-за этого Великобритания и Израиль приостанавливают авиасообщение с шестью африканскими странами.

Всемирная организация здравоохранения сегодня, 26 ноября, проведет экстренное заседание.

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Версия на английском языке EU may suspend flights from South Africa due to new COVID variant

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