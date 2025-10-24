Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 22:39
    Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф считает, что Евросоюзу следует следом за США ввести аналогичные санкции в отношении российских нефтяных компаний "Лукойл", "Роснефть" и их дочерних организаций.

    Как передает Report, об этом Д.Схоф заявил по итогам встречи "коалиции желающих" в Лондоне.

    "Было бы правильно, если бы ЕС скопировал санкции США и Великобритании против "Лукойла" и "Роснефти", - отметил он. Исполняющий обязанности премьера пообещал внести вклад в ужесточение борьбы с "теневым флотом" в Северном море.

    Напомним, что 22 октября Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.

