    Niderland Aİ-ni "Lukoil" və "Rosneft"ə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 23:37
    Niderland Aİ-ni Lukoil və Rosneftə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb

    Niderlandın Baş naziri vəzifəsini icra edən Dik Shof hesab edir ki, Avropa İttifaqı Rusiyanın neft şirkətləri "Lukoil", "Rosneft" və onların törəmə şirkətlərinə qarşı ABŞ kimi oxşar sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb.

    "Report"un məlumatına görə, Shof bu barədə Londonda "Könüllülər Koalisiyası"nın iclasından sonra açıqlama verib.

    Dik Shof Şimal dənizində "kölgə donanması" ilə mübarizənin gücləndirilməsinə töhfə verəcəyini vəd edib.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 22-də ABŞ Maliyyə Nazirliyi "Rosneft", "Lukoyl" və bu şirkətlərin 34 törəmə müəssisəsini yeni sanksiyalar paketinə daxil edib.

    Niderland Rusiya
