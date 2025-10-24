Niderland Aİ-ni "Lukoil" və "Rosneft"ə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb
Digər ölkələr
24 oktyabr, 2025
- 23:37
Niderlandın Baş naziri vəzifəsini icra edən Dik Shof hesab edir ki, Avropa İttifaqı Rusiyanın neft şirkətləri "Lukoil", "Rosneft" və onların törəmə şirkətlərinə qarşı ABŞ kimi oxşar sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb.
"Report"un məlumatına görə, Shof bu barədə Londonda "Könüllülər Koalisiyası"nın iclasından sonra açıqlama verib.
Dik Shof Şimal dənizində "kölgə donanması" ilə mübarizənin gücləndirilməsinə töhfə verəcəyini vəd edib.
Xatırladaq ki, oktyabrın 22-də ABŞ Maliyyə Nazirliyi "Rosneft", "Lukoyl" və bu şirkətlərin 34 törəmə müəssisəsini yeni sanksiyalar paketinə daxil edib.
