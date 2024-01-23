Нидерланды направят 5 тыс. солдат на учения НАТО

Нидерланды намерены направить более 5 тыс. военнослужащих и 2 корабля для участия в крупнейших за последние десятилетия учениях НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник-2024").

Нидерланды намерены направить более 5 тыс. военнослужащих и 2 корабля для участия в крупнейших за последние десятилетия учениях НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник-2024").

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

"НАТО проводит крупнейшие военные учения со времен окончания холодной войны. В них принимают участие около 90 тыс. солдат. Нидерланды также участвуют в них с более чем 5 тыс. солдат и 2 военными кораблями", - отметили в ведомстве.

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 пройдут с февраля по май 2024 года в Европе. Участие в них примут 31 страна альянса и Швеция.

Министерство обороны Нидерландов сообщило также о планах участия в апреле в совместных с Германией маневрах, в ходе которых будет отрабатываться оперативная переброска крупных армейских подразделений на большие расстояния.