Неурожай в Бразилии может вызвать резкое подорожание кофе

Снижение урожайности кофе в Бразилии может вызвать резкий рост цен на этот товар во всем мире.

Снижение урожайности кофе в Бразилии может вызвать резкий рост цен на этот товар во всем мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal.

Урожай кофе в Бразилии традиционно привязан к двухгодичным циклам, когда по четным годам фермеры собирают большие объемы арабики. Однако в 2021 году плантации пострадали сначала от засухи, а потом от заморозков, что практически лишило надежд на богатый урожай. Из-за негативных ожиданий фьючерсы на кофе в 2021 году уже начали бить рекорды последних 10 лет. Стоимость фунта бразильской арабики поднималась до $2,58 и стабилизировалась в районе $2,23, что выше показателей прошлых лет.

Помимо Бразилии от непогоды пострадали и плантации в Колумбии, также влиятельном на мировом рынке экспортере кофе. По некоторым оценкам, как отмечает газета, урожайность в 2022 году на части фермерских хозяйств может снизиться почти вдвое. К примеру, объединяющий часть фермеров кофейный кооператив "Минасул", занимающийся производством, закупкой и экспортом кофе, ожидает, что общий объем продукции, которую он получит в 2022 году, сократится до миллиона мешков (132 фунта кофе в каждом) по сравнению с 2,2 млн мешков в 2020 году.

Сложившаяся ситуация угрожает перебоями в поставках кофе в международном масштабе. К проблемам добавляются не только падение урожайности, но и трудности в мировой логистике и рост стоимости перевозки. По оценкам Международной организации по кофе, объем потребления этого напитка в мировом масштабе будет только расти, обгоняя темпы производства.

Между тем на фоне таких прогнозов аналитики рейтингового агентства Fitch, пишет The Wall Street Journal, не думают, что цены продолжат сильно расти. По их оценкам, они остановятся на среднем уровне в $2,15 за фунт кофе. Однако волатильность стоимости сохранится как следствие снижения бразильского экспорта и нехватки запасов на складах.