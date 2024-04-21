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Нетаньяху заявил, что Израиль усилит давление на ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль усилит давление на ХАМАС Израиль намерен в ближайшие дни усилить военное и политическое давление на радикальное палестинское движение ХАМАС.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 18:55
Нетаньяху заявил, что Израиль усилит давление на ХАМАС

Израиль намерен в ближайшие дни усилить военное и политическое давление на радикальное палестинское движение ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы", - сказал он в видеообращении по случаю начинающегося Песаха - одного из важнейших еврейских праздников.

Нетаньяху напомнил, что до сих пор в заложниках в секторе Газа находятся 133 израильтянина. По его версии, представители ХАМАС продолжают категорически отвергать все предложения об их освобождении.

"Вместо того чтобы отступить от своих крайних позиций, ХАМАС сеет внутри нас раскол, оно черпает поддержку из давления, оказываемого на израильское правительство. В результате оно только ужесточает условия освобождения наших похищенных. Поэтому мы нанесем ему дополнительные и болезненные удары, и это произойдет в ближайшее время", - сказал премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке İsrail “HƏMAS”a qarşı hərbi və siyasi təzyiqləri artırmaq niyyətindədir

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