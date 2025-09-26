Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху устроил викторину, выступая с трибуны на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report, он показал оставшимся в зале таблички с вопросами "Кто кричит "Смерть Америке"?".

Он сам предложил пять ответов: "Иран", "Хамас", "Хезболла", "Хуситы" и "Все вышеперечисленные". Затем сам же подсказал ответ: "Все вышеперечисленные. Правильно".

Отметим, что перед началом его выступления, многие участники освистали премьера, и в знак протеста против действий Израиля на Ближнем Востоке, покинули зал.