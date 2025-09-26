Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину
Другие страны
- 26 сентября, 2025
- 17:55
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху устроил викторину, выступая с трибуны на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Как передает Report, он показал оставшимся в зале таблички с вопросами "Кто кричит "Смерть Америке"?".
Он сам предложил пять ответов: "Иран", "Хамас", "Хезболла", "Хуситы" и "Все вышеперечисленные". Затем сам же подсказал ответ: "Все вышеперечисленные. Правильно".
Отметим, что перед началом его выступления, многие участники освистали премьера, и в знак протеста против действий Израиля на Ближнем Востоке, покинули зал.
Последние новости
19:23
Число пострадавших при массовом отравлении в Имишли продолжает растиПроисшествия
19:10
Лукашенко заявил о желании провести переговоры с ЗеленскимДругие страны
19:05
Лукашенко заявил, что Путин от него ничего не скрываетДругие страны
18:57
СМИ: Сделка о безопасности между Сирией и Израилем сорвалась в последний моментДругие страны
18:51
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за усиления ветраЭкология
18:48
Омбудсмен: Мир на Южном Кавказе создаст безопасную среду для будущих поколенийВнутренняя политика
18:38
Трамп: Мы очень близки к завершению войны в ГазеДругие страны
18:31
Киев готов присоединиться к европейскому проекту "Стены дронов"Другие страны
18:29