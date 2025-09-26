Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 17:55
    Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху устроил викторину, выступая с трибуны на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Как передает Report, он показал оставшимся в зале таблички с вопросами "Кто кричит "Смерть Америке"?".

    Он сам предложил пять ответов: "Иран", "Хамас", "Хезболла", "Хуситы" и "Все вышеперечисленные". Затем сам же подсказал ответ: "Все вышеперечисленные. Правильно".

    Отметим, что перед началом его выступления, многие участники освистали премьера, и в знак протеста против действий Израиля на Ближнем Востоке, покинули зал.

    Израиль Генассамблея ООН викторина Биньямин Нетаньяху
    Netanyahu BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı zala ritorik sual ünvanlayıb

    Последние новости

    19:23

    Число пострадавших при массовом отравлении в Имишли продолжает расти

    Происшествия
    19:10

    Лукашенко заявил о желании провести переговоры с Зеленским

    Другие страны
    19:05

    Лукашенко заявил, что Путин от него ничего не скрывает

    Другие страны
    18:57

    СМИ: Сделка о безопасности между Сирией и Израилем сорвалась в последний момент

    Другие страны
    18:51

    Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра

    Экология
    18:48

    Омбудсмен: Мир на Южном Кавказе создаст безопасную среду для будущих поколений

    Внутренняя политика
    18:38

    Трамп: Мы очень близки к завершению войны в Газе

    Другие страны
    18:31

    Киев готов присоединиться к европейскому проекту "Стены дронов"

    Другие страны
    18:29

    ACWA Power назвала 5 направлений инноваций для ветропарков в Азербайджане и Центральной Азии

    Энергетика
    Лента новостей