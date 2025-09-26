İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Netanyahu BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı zala ritorik sual ünvanlayıb

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 18:32
    Netanyahu BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı zala ritorik sual ünvanlayıb

    İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu Nyu-Yorkda BMT-nin Baş Assambleyasının tribunasından çıxış edərkən viktorina keçirib.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, o, zalda qalanlara "ABŞ-yə ölüm" deyə kim qışqırır?" sualı yazılmış lövhələr göstərib.

    İsrailin Baş naziri özü beş cavab təklif edib: "İran", "HƏMAS", "Hizbullah", "Husilər" və "Yuxarıda göstərilənlərin hamısı". Sonra özü cavabı əlavə edib: "Yuxarıda göstərilənlərin hamısı. Düzdür".

    Qeyd edək ki, bir çox iştirakçı Netanyahunu BMT Baş Assambleyasının sessiyasında fitə basıblar və İsrailin Yaxın Şərqdəki fəaliyyətlərinə etiraz olaraq zalı tərk ediblər.

    İsrail Benyamin Netanyahu BMT Baş Assambleyası
