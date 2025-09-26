Netanyahu BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı zala ritorik sual ünvanlayıb
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2025
- 18:32
İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu Nyu-Yorkda BMT-nin Baş Assambleyasının tribunasından çıxış edərkən viktorina keçirib.
"Report"un verdiyi məlumata görə, o, zalda qalanlara "ABŞ-yə ölüm" deyə kim qışqırır?" sualı yazılmış lövhələr göstərib.
İsrailin Baş naziri özü beş cavab təklif edib: "İran", "HƏMAS", "Hizbullah", "Husilər" və "Yuxarıda göstərilənlərin hamısı". Sonra özü cavabı əlavə edib: "Yuxarıda göstərilənlərin hamısı. Düzdür".
Qeyd edək ki, bir çox iştirakçı Netanyahunu BMT Baş Assambleyasının sessiyasında fitə basıblar və İsrailin Yaxın Şərqdəki fəaliyyətlərinə etiraz olaraq zalı tərk ediblər.
