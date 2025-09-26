Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Премьера Израиля освистали во время выступления на ГА ООН

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 17:24
    Премьера Израиля освистали во время выступления на ГА ООН

    Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху освистали в зале заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как передает Report, многие участники сессии покинули зал перед началом его выступления в знак протеста против действий Израиля на Ближнем Востоке.

    Несмотря на это, он продолжил свое выступление, и потребовал от движения ХАМАС сложить оружие и освободить заложников в обмен на прекращение войны в Газе.

    Израиль настаивает на том, что все имеющиеся у Ирана запасы обогащенного урана должны быть уничтожены.

    Израиль Биньямин Нетаньяху Генассамблея ООН США свист знак протеста
    Netanyahunu BMT Baş Assambleyasının sessiyasında fitə basıblar

    Последние новости

    17:55

    Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

    Другие страны
    17:51

    Нетаньяху: Израиль полностью отвергает идею создания государства Палестина

    Другие страны
    17:50

    Нетаньяху верит в возможность заключения соглашения с Сирией

    Другие страны
    17:45

    Дания выделила Украине дополнительную помощь на сумму свыше $420 млн

    Другие страны
    17:37

    Гросси заявил, что не видит рисков ядерной войны между Индией и Пакистаном

    Другие страны
    17:35

    МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

    Происшествия
    17:33

    Нетаньяху с трибуны ГА ООН призвал немедленно возобновить санкции против Ирана

    Другие страны
    17:28
    Фото

    Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в экономике и энергетике

    Энергетика
    17:27

    В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в обмане пенсионеров

    Происшествия
    Лента новостей