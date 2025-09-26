Премьера Израиля освистали во время выступления на ГА ООН
- 26 сентября, 2025
- 17:24
Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху освистали в зале заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как передает Report, многие участники сессии покинули зал перед началом его выступления в знак протеста против действий Израиля на Ближнем Востоке.
Несмотря на это, он продолжил свое выступление, и потребовал от движения ХАМАС сложить оружие и освободить заложников в обмен на прекращение войны в Газе.
Израиль настаивает на том, что все имеющиеся у Ирана запасы обогащенного урана должны быть уничтожены.
