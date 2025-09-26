İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 17:36
    Netanyahunu BMT Baş Assambleyasının sessiyasında fitə basıblar
    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunu Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclasında fitə basıblar.

    "Report"un məlumatına görə, sessiya iştirakçılarının bir çoxu İsrailin Yaxın Şərqdəki əməllərinə etiraz əlaməti olaraq onun çıxışından əvvəl zalı tərk ediblər.

    Buna baxmayaraq, o çıxışını davam etdirib.

    İsrailin Baş naziri HƏMAS-dan Qəzzada müharibənin dayandırılması müqabilində silahları təhvil verməyi və girovları azad etməyi tələb edib.

    Onun sözlərinə görə, İsrail İranın malik olduğu bütün zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının məhv edilməsində israrlıdır.

