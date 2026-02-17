İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 17 fevral, 2026
    • 19:04
    Azərbaycanlı atlet Türkiyədə beynəlxalq yarışın qalibi olub

    Azərbaycanlı atlet Abdulla Əliyev Türkiyənin İstanbul şəhərində Ruhi Sarıalp Beynəlxalq Tullanmalar Kubokunda uğurla çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, U-20 kateqoriyasında uzunluğa tullanma növündə mübarizə aparan təmsilçimiz bütün rəqiblərini geridə qoyaraq beynəlxalq yarışın qalibi olub.

    O, 6.75 metr göstərici ilə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

