Azərbaycanlı atlet Türkiyədə beynəlxalq yarışın qalibi olub
Fərdi
- 17 fevral, 2026
- 19:04
Azərbaycanlı atlet Abdulla Əliyev Türkiyənin İstanbul şəhərində Ruhi Sarıalp Beynəlxalq Tullanmalar Kubokunda uğurla çıxış edib.
"Report" xəbər verir ki, U-20 kateqoriyasında uzunluğa tullanma növündə mübarizə aparan təmsilçimiz bütün rəqiblərini geridə qoyaraq beynəlxalq yarışın qalibi olub.
O, 6.75 metr göstərici ilə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
