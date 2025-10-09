Нетаньяху созовет кабмин для утверждения договоренностей по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах созвать заседание правительства страны, чтобы одобрить договоренности о первом этапе прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Это великий день для Израиля. Завтра я созову правительство, чтобы утвердить соглашение и вернуть домой всех наших дорогих заложников", - заявил Нетаньяху.

Он поблагодарил военнослужащих Армии обороны Израиля и сотрудников служб безопасности страны за проделанную работу, отметив их мужество. Отдельные слова благодарности премьер адресовал президенту США Дональду Трампу, предложившему этот план урегулирования в Газе. "С божьей помощью продолжим вместе достигать всех наших целей и расширять круг мира с нашими соседями", - добавил Нетаньяху.