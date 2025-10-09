Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Нетаньяху созовет кабмин для утверждения договоренностей по Газе

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 03:51
    Нетаньяху созовет кабмин для утверждения договоренностей по Газе

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах созвать заседание правительства страны, чтобы одобрить договоренности о первом этапе прекращения огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

    "Это великий день для Израиля. Завтра я созову правительство, чтобы утвердить соглашение и вернуть домой всех наших дорогих заложников", - заявил Нетаньяху.

    Он поблагодарил военнослужащих Армии обороны Израиля и сотрудников служб безопасности страны за проделанную работу, отметив их мужество. Отдельные слова благодарности премьер адресовал президенту США Дональду Трампу, предложившему этот план урегулирования в Газе. "С божьей помощью продолжим вместе достигать всех наших целей и расширять круг мира с нашими соседями", - добавил Нетаньяху.

    Нетаньяху сектор Газа
    Netanyahu Qəzza razılaşmasını təsdiqləmək üçün Nazirlər Kabinetinin iclasını çağıracaq

    Последние новости

    03:51

    Нетаньяху созовет кабмин для утверждения договоренностей по Газе

    Другие страны
    03:15

    ХАМАС подтвердил достижение соглашения о прекращении огня в Газе

    Другие страны
    03:06

    Нетаньяху выразил надежду на возвращение всех заложников из анклава

    Другие страны
    02:59

    Трамп 10 октября пройдет медосмотр

    Другие страны
    02:56

    Дональд Трамп: Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана

    Другие
    02:25

    ООН намерена сократить число миротворцев на четверть

    Другие страны
    01:47

    СМИ: Движение ХАМАС согласилось освободить всех заложников

    Другие страны
    01:18

    Трамп: Власти США примут меры против тех, кто финансирует движение "Антифа"

    Другие страны
    00:48

    Тофиг Мусаев: Азербайджан расследует зверства, совершенные в ходе конфликта, в соответствии с международным правом

    Внешняя политика
    Лента новостей