    Netanyahu Qəzza razılaşmasını təsdiqləmək üçün Nazirlər Kabinetinin iclasını çağıracaq

    Digər ölkələr
    09 oktyabr, 2025
    04:07
    Netanyahu Qəzza razılaşmasını təsdiqləmək üçün Nazirlər Kabinetinin iclasını çağıracaq

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu Qəzza zolağında atəşkəsin birinci mərhələsinə dair razılaşmaları təsdiqləmək üçün Nazirlər Kabinetinin iclasını çağırmağı planlaşdırdığını açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrailin baş nazirinin ofisi məlumat yayıb.

    "Bu, İsrail üçün əla gündür. Sabah sazişi təsdiqləmək və bütün əziz girovlarımızı evə gətirmək üçün Nazirlər Kabinetinin iclasını keçirəcəyəm", - Netanyahu bildirib.

    O, ordu və təhlükəsizlik qüvvələrinə göstərdikləri cəsarətə görə təşəkkür edib.

    Baş nazir Qəzzada sülh nizamlanması üçün bu planı təklif edən ABŞ prezidenti Donald Trampa xüsusi minnətdarlığını bildirib.

    "Tanrının köməyi ilə biz bütün məqsədlərimizə birlikdə nail olmağa və qonşularımızla sülh dairəsini genişləndirməyə davam edəcəyik", - Netanyahu əlavə edib.

    Qəzza İsrail
    Нетаньяху созовет кабмин для утверждения договоренностей по Газе

