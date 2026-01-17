Нетаньяху: Состав совета по управлению Газой не был согласован с Израилем

Состав совета по управлению сектором Газа не был согласован Израилем и противоречит его политике.

Как передает Report, об этом заявила канцелярия главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Объявление о составе совета по управлению Газой, подчиненного "Совету мира", не было согласовано с Израилем и противоречит его политике", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что Нетаньяху "поручил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару обратиться по этому вопросу к госсекретарю США Марко Рубио".

Напомним, что 9 октября 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".