İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Netanyahu: Qəzzanın idarə edilməsi üzrə şuranın tərkibi İsrail ilə razılaşdırılmayıb

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 21:19
    Netanyahu: Qəzzanın idarə edilməsi üzrə şuranın tərkibi İsrail ilə razılaşdırılmayıb

    Qəzza sektorunun idarə edilməsi üzrə şuranın tərkibi İsrail tərəfindən razılaşdırılmayıb və onun siyasətinə ziddir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrailin hökumət başçısı Benyamin Netanyahunun dəftərxanası bəyanat yayıb.

    "Sülh Şurasına tabe olan Qəzzanın idarə edilməsi üzrə şuranın tərkibi haqqında elan İsrail ilə razılaşdırılmayıb və onun siyasətinə ziddir", – deyə bəyanatda bildirilib.

    Dəftərxana əlavə edib ki, Netanyahu İsrailin xarici işlər naziri Qideon Saara bu məsələ ilə bağlı ABŞ-nin Dövlət katibi Marko Rubioya müraciət etməyi tapşırıb.

    Xatırladaq ki, 9 oktyabr 2025-ci ildə İsrail və Fələstinin HƏMAS hərəkatı Misir, Qətər, ABŞ və Türkiyənin vasitəçiliyi ilə ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən təqdim edilmiş sülh planının birinci mərhələsinin icrası barədə razılığa gəlib. Növbəti gün Qəzza sektorunda atəşkəs rejimi qüvvəyə minib. Razılaşmanın ikinci mərhələsi İsrail qoşunlarının anklavdan çıxarılmasını, beynəlxalq sabitləşdirici qüvvələrin yerləşdirilməsini, habelə sektorun idarə olunması üzrə strukturların, o cümlədən Sülh Şurasının fəaliyyətə başlamasını nəzərdə tutur.

    İsrail Qəzza Sülh Şurası
    Нетаньяху: Состав совета по управлению Газой не был согласован с Израилем

    Son xəbərlər

    21:41

    İran ilk dəfə etirazlar zamanı minlərlə insanın öldürüldüyünü təsdiqləyib

    Region
    21:40

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    21:35

    Aİ ilə MERCOSUR arasında azad ticarət sazişi imzalanıb

    Digər ölkələr
    21:19

    Netanyahu: Qəzzanın idarə edilməsi üzrə şuranın tərkibi İsrail ilə razılaşdırılmayıb

    Digər ölkələr
    21:16

    Ukrayna dronları Rusiyanın "Oreşnik" raketlərinin buraxıldığı poliqonu vurub

    Digər ölkələr
    21:03

    Estoniya 2026-cı ildə müdafiəyə 2,4 milyard avro xərcləyəcək

    Digər ölkələr
    20:55

    Tramp Qrenlandiya ilə bağlı bir neçə Avropa ölkəsinə tarif tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:50

    İndoneziyada göyərtəsində 11 nəfər olan təyyarə radarlardan itib

    Digər ölkələr
    20:32

    Ukrayna Rusiya Paralimpiya Komitəsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti