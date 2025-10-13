Нетаньяху согласился на участие в саммите по Газе в Египте

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Иерусалиме провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что в ходе разговора Нетаньяху принял приглашение египетского лидера принять участие в саммите мира по Газе, который сегодня пройдет в Шарми-эш-Шейхе.

Times of Israel отмечает, что на протяжении всего периода конфликта в Газе ас-Сиси избегал общения с Нетаньяху и не присылал ему приглашения для участия в саммите. Газета отмечает, что это могло произойти с подачи Дональда Трампа.

Канцелярия президента Египта также подтвердила телефонный разговор и согласие Биньямина Нетаньяху на участие в саммите.

По информации Al-Jazeera, свое участие подтвердил и президент палестины Махмуд Аббас. Представителей радикального движения ХАМАС на саммите не будет.

Отметим, что Израиль и радикальное движение ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа. Сегодня стартовал обмен пленными и заключенными, также продолжается отвод израильских войск.