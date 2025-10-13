İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Netanyahunun ofisi onun Misirdəki sammitdə iştirakını təkzib edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 14:27
    Netanyahunun ofisi onun Misirdəki sammitdə iştirakını təkzib edib - YENİLƏNİB
    Benyamin Netanyahu

    İsrail Baş nazirinin ofisi Benyamin Netanyahunun Şarm əl-Şeyxdə keçiriləcək sülh sammitində iştirakı ilə bağlı məlumatı təkzib edib.

    "Report" İsrailin 12-ci kanalına istinadən xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın iştirakı ilə Misir Prezidenti ilə telefon danışığı həqiqətən də olub, lakin Netanyahu dəvəti rədd edib.

    Məlumata görə, o, "bayramın yaxınlaşması səbəbindən" sammitə getməyəcək.

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu Qüdsdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşü zamanı Misir Prezidenti Abdel Fattah əs-Sisi ilə telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    Qeyd edilir ki, danışıq zamanı Netanyahu Misir liderinin bu gün Şarm əş-Şeyxdə keçiriləcək Yaxın Şərq Sülh Sammitinə dəvətini qəbul edib.

    Misir Prezidentinin administrasiyası telefon danışığını və Benyamin Netanyahunun sammitdə iştirakına razılığını təsdiqləyib.

    "Al-Jazeera"nin məlumatına görə, Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas da iştirakını təsdiqləyib. HƏMAS-ın nümayəndələri sammitdə iştirak etməyəcəklər.

    Benyamin Netanyahu İsrail ordusu Qəzza Yaxın Şərq Sülh Sammiti
    В канцелярии Нетаньяху опровергли его участие в саммите в Египте - ОБНОВЛЕНО
    Netanyahu accepts invite from Sisi to join today's summit in Egypt

    Son xəbərlər

    14:43

    Azərbaycanlı pilot: "Dünya çempionatı mənim üçün çox gərgin keçdi"

    Fərdi
    14:37

    Gürcüstanın üç vətəndaşı terror təşkilatına qoşulmaqda ittiham olunaraq həbs edilib

    Region
    14:35

    İsrail 2026-cı ildə Trampın Nobel mükafatına namizədliyini dəstəkləməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    14:35

    Slovakiyada iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    14:31

    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

    Xarici siyasət
    14:28

    Sahibə Qafarova: Zəngəzur dəhlizi regionda əməkdaşlığa və tərəqqiyə xidmət edəcək

    Xarici siyasət
    14:27

    Netanyahunun ofisi onun Misirdəki sammitdə iştirakını təkzib edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    14:26

    Allahşükür Paşazadə BMT Baş katibini Azərbaycana dəvət edib

    Xarici siyasət
    14:26

    "Moody's": Azərbaycanda yalnız şəriət normalarına uyğun işləyən banklar meydana gələ bilər

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti