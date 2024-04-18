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Нетаньяху призвал Израиль к единству на фоне "экзистенциальной угрозы"

Нетаньяху призвал Израиль к единству на фоне "экзистенциальной угрозы" Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан Израиля к единству на фоне конфликта в секторе Газа и угрозы со стороны Ирана.
Другие страны
18 апреля 2024 г. 23:36
Нетаньяху призвал Израиль к единству на фоне экзистенциальной угрозы
Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан Израиля к единству на фоне конфликта в секторе Газа и угрозы со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

"Внутренний раскол должен исчезнуть, потому что мы столкнулись с экзистенциальной угрозой. Поэтому мы должны объединить усилия", - заявил премьер.

Нетаньяху отметил, что Израиль "решительно настроен уничтожить террористов" в секторе Газа и отразить угрозу, идущую со стороны Ирана.

Он также обсудил несколько вопросов по ситуации в регионе с главой "Моссада" Давидом Барнеа, в частности, проблему освобождения более 100 израильских заложников, которые все еще находятся в секторе Газа.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о завершении крупной операции в центральной части сектора Газа. В ходе этой операции израильские военные уничтожили более 100 объектов, принадлежащих различным палестинским группировкам, и ликвидировали около 40 боевиков.

Напряженная обстановка наблюдалась на севере Израиля. В нескольких городах и населенных пунктах на протяжении дня звучали сирены воздушной тревоги, обычно извещающие об обстрелах со стороны ливанской группировки "Хезболла".

Вместе с тем ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Ливана: целью стала группа бойцов "Хезболлы".

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