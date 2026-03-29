Нетаньяху приказал расширить зону безопасности на юге Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился расширить зону безопасности, находящуюся под контролем израильских военных, на юге Ливана.

Как передает Report, об этом он сказал в видеообращении, записанном во время посещения северных границ страны. Кадры распространила канцелярия главы правительства.

"Я дал указание еще больше расширить существующую зону безопасности, чтобы окончательно предотвратить угрозу вторжения и не допустить обстрела ракетами нашей границы", - отметил Нетаньяху.