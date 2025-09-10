Нетаньяху пригрозил новыми ударами по хуситам в Йемене

Израиль продолжит атаковать объекты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене.

Как передает Report, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, комментируя новую серию ударов по йеменской территории.

Он напомнил, что несколько дней назад Израиль нанес точечный удар по Сане, в результате которого были убиты большинство членов правительства хуситов, контролирующих восточную часть Йемена. В ответ 8 сентября хуситы атаковали с помощью беспилотника аэропорт Рамон близ города Эйлат на юге Израиля, где пострадали несколько человек.

"Но это не снижает нашу решительность, сегодня мы снова нанесли по ним удары с воздуха по их террористическим объектам, по базам с большим числом террористов, а также по другим целям. Мы продолжим наносить удары. Мы настигнем каждого, кто обстреливает нас и нападает на нас", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

Отметим, что 10 сентября Армия Израиля нанесла удар по Йемену, в том числе по его столице Сане. Целями ударов были названы военные лагеря хуситов, штаб их армейской пресс-службы и топливохранилище. По данным Минздрава хуситов, при авианалете 9 человек погибли, 118 получили ранения.