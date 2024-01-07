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Нетаньяху: Нельзя остановить войну, пока не будут достигнуты цели Израиля

Нетаньяху: Нельзя остановить войну, пока не будут достигнуты цели Израиля Войну в секторе Газа нельзя остановить, пока палестинская группировка ХАМАС не будет уничтожена и пока не будут освобождены все заложники.
Другие страны
7 января 2024 г. 02:52
Нетаньяху: Нельзя остановить войну, пока не будут достигнуты цели Израиля

Войну в секторе Газа нельзя остановить, пока палестинская группировка ХАМАС не будет уничтожена и пока не будут освобождены все заложники.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На видео выступления, которое распространила канцелярия премьера, Нетаньяху заявил, что три месяца назад ХАМАС напал на Израиль, и тогда правительство дало Армии обороны Израиля указание начать войну, чтобы ликвидировать ХАМАС, вернуть заложников и обеспечить такую обстановку, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозы для страны.

“Войну нельзя остановить до тех пор, пока мы не достигнем всех этих целей”, - цитирует Нетаньяху агентство.

Израиль намерен восстановить безопасность на юге и на севере, где сохраняется напряженность на границе с Ливаном, отметил он и добавил, что до этого нужно “отложить в сторону все и продолжить действовать сообща до тех пор, пока не достигнем полной победы”.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: İsrail məqsədlərinə çatanadək müharibəni dayandırmaq olmaz

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